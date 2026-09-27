Prima giornata di campionato per l'Inter Women e si parte da una vittoria per due a zero contro la Fiorentina. Alla fine della partita, l'allenatore delle ragazze nerazzurre, David Sassarini, ha parlato anche ai microfoni di RaiSport: «Abbiamo fatto una grande partita perché conosco molto bene il valore della squadra viola e non a caso sono arrivati quarti l'anno scorso ed hanno finito in crescendo, hanno grandi valori e organizzazione. Siamo stati bravi quando siamo andati in vantaggio, ci siamo dimostrati forti perché gli altri non avevano nulla da perdere e noi abbiamo continuato a giocare e tenere palla e questo mi è piaciuto molto».

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-Chiedeva inizialmente di salire e pressare alto e invece non la stavano seguendo?

-L'Inter quindi dà un bel segnale alle rivali: si ci gioca lo scudetto?

No, no, lo stanno facendo. Mi stanno seguendo bene. Solo che io sono un po' un rompiscatole e quindi come vedo dieci centesimi di secondi di ritardo alza l'asticella al massimo. Ma stiamo facendo bene e si è visto perché abbiamo annullato una squadra che l'anno scorso aveva gli indici del possesso palla sopra il 60% e oggi l'abbiamo tenuta tanto bassa e in panchina quindi mi sono detto che siamo una squadra forte.Assolutamente sì. È il nostro biettivo, non abbiamo mai vinto un titlo, lo vogliamo apertamente tutti e lo sentiamo dentro. Sarà difficile, ci sono tante squadre forti. Ma per me contro la Fiorentina era uno scontro diretto.

(Fonte: Raisport)