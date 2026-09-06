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Si chiude nel migliore dei modi la settimana meravigliosa dell'Inter Women, che piega 3-1 la Lazio e conquista la semifinale di Serie A Women's Cup. Una grande soddisfazione per David Sassarini, che centra la sua terza vittoria in tre partite nella competizione sulla panchina nerazzurra e attende di conoscere l'avversaria che la sua squadra affronterà in semifinale.

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Queste le parole nel post-partita del tecnico dell'Inter: “Si chiude una settimana fantastica, questa gara poteva rappresentare una trappola perché avevamo speso tantissime energie contro il Wolfsburg. Siamo stati bravi, con questo caldo se tieni di più la palla hai più possibilità di vincere. Nei primi venti minuti loro avevano più gamba e hanno trovato un grandissimo gol da 35 metri, ma col passare della partita abbiamo tenuto di più la palla e preso il controllo della partita. L'idea è quella di tenere il pallone il più possibile, poi abbiamo altre armi a seconda dello schieramento avversario: se ci prendono alti proviamo ad andare sopra, se gli altri ci aspettano proviamo a chiuderli nella loro metà campo. Oggi le ragazze hanno giocato bene, quando faccio dei cambi in campo l'importante è avere sempre lo stesso atteggiamento, non c'è una squadra A e una squadra B. Ora arriviamo al sorteggio pensando che vogliamo raggiungere la finale di questa competizione”.