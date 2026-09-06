L'Inter Women ha vinto 3-1 contro la Lazio e ha ottenuto il pass per la semifinale della Serie A Women's Cup, con l'avversaria ancora da scoprire.

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Masa Tomasevic, a segno per il gol del momentaneo 2-1, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter TV al termine della partita: "Sono molto contenta della nostra vittoria e per il mio primo gol in stagione, vogliamo continuare così dando continuità ai nostri risultati, mostrando le nostre qualità in ogni gara: non importa chi siano i nostri avversari, dobbiamo sempre dare il massimo.

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Sono felice di aver aiutato la squadra con il mio gol, ora iniziamo a pensare alla prossima gara: vogliamo provare a vincere ogni partita senza pensare a quello che abbiamo fatto in precedenza, per andare avanti e concentrarci al massimo in ogni competizione"