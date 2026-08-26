È il Wolfsburg a prendersi la gara d'andata del terzo turno preliminare per l'accesso alla UEFA Women's Champions League: non basta un grande primo tempo dell'Inter, sconfitta 2-0 al termine di un match deciso dalle reti di Prašnikar e Küver.

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Una gara equilibrata e approcciata con personalità dalle nerazzurre, che con organizzazione e gioco hanno messo in difficoltà un avversario di grande qualità. La partita, però, si è decisa in pochi minuti tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa, con episodi in cui il cinismo delle tedesche ha fatto la differenza: due reti e l'espulsione di Robustellini dopo pochi minuti di gioco nel secondo tempo hanno indirizzato il match verso la squadra di Lerch, ma l'Inter ha resistito con orgoglio e si giocherà le proprie carte nel ritorno, in programma allo stadio Breda di Sesto San Giovanni mercoledì 2 settembre alle 18:30.

Wolfsburg-Inter Women, la partita

Un cielo grigio e oltre duemila tifosi sugli spalti: inizia così il primo atto del doppio confronto tra Wolfsburg e Inter, con la squadra di Sassarini che fa circolare il pallone con personalità e chiude bene le linee quando le tedesche provano a costruire. I primi pericoli arrivano dalle fasce, con Zicai pericolosa al 9': punta dalla sinistra, si accentra e calcia sul primo palo, trovando un'attenta Rúnarsdóttir. Le nerazzurre giocano con coraggio, costruendo dal basso e cercando le punte: il primo squillo è di Vilhjálmsdóttir, che al 17' calcia da fuori e sfiora la traversa, ma alla metà della prima frazione arriva l'occasione più grande, grazie a un fantastico lavoro spalle alla porta di Polli. La nove nerazzurra protegge palla e inventa un'imbucata per Raphino, che scappa via in profondità e si presenta davanti a Johannes, ma la sua conclusione sfiora il palo.

L'Inter continua a gestire il pallone con personalità, creando un altro pericolo con Le Bihan, ma al 42' viene punita da Prašnikar. L'azione nasce sulla fascia destra, con Huth che punta e crossa: la punta del Wolfsburg si stacca dalla marcatura e piazza il destro sul primo palo, prendendo in controtempo Rúnarsdóttir. Duro colpo per le nerazzurre, che vedono la partita complicarsi ulteriormente all'inizio della ripresa nel giro di tre minuti: al 49' la squadra di Sassarini si trova in inferiorità numerica per l'espulsione di Robustellini, mentre al 52'Küver anticipa tutti sul primo palo girando in porta il corner battuto da Peddemors, regalando al Wolfsburg il 2-0. La partita prende così i binari delle padrone di casa, che gestiscono il pallone e cercano, senza successo, di trovare il terzo gol: le ragazze di Sassarini restano in partita con orgoglio contenendo le iniziative avversarie, ma non riescono a creare presupposti per riaprire il match.

WOLFSBURG-INTER WOMEN 2-0 | IL TABELLINO

Reti: 42' Prašnikar (W), 52' Küver (W)

Wolfsburg (4-3-3): 1 Johannes; 2 Bjelde, 3 Carleer (4 Kleinherne 76'), 16 Küver, 39 Linder (23 Bogaert 84'); 14 Vallotto (15 Arasniewicz 76'), 6 Minge, 5 Peddemors; 10 Huth, 9 Prašnikar ( 38 Kerim-Lindland 63'), 28 Zicai (18 Alber 76'). A disposizione: 21 Tufekovic, 22 Schönwetter, 17 Piljic, 19 Bussy, 20 Landenberger, 24 Wedemeyer. Allenatore: Stephan Lerch

Inter (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir, 22 Schough, 4 Van Diemen (24 Milinković 87'), 5 Andrés, 14 Robustellini; 18 Glionna (17 Payne 73'), 16 Tomašević, 8 Vilhjálmsdóttir, 11 Le Bihan (20 Detruyer 73'); 26 Raphino (33 Bartoli 51'), 9 Polli (7 Bugeja 87'). A disposizione: 12 Forcinella, 35 Robboni, 6 Santi, 19 Paz, 29 Giudici, 44 Consolini. Allenatore: David Sassarini

Recuperi: 2', 4'

Ammonite: 49' Polli (I), 59' Bartoli (I) Espulse: 48' Robustellini (I)

Arbitro: Demetrescu Assistenti: Baranowska - Pozdejeva IV Ufficiale: Terteleac