Opeerazione in chiave futura per l'Inter: Yvan Maye, difensore francese classe 2006, ha rinnovato il suo contratto con il club nerazzurro. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, il numero 6 della Primavera interista ha prolungato fino al 30 giugno 2026 con opzione per altre due stagioni (il precedente accordo scadeva il 30 giugno 2025).

Un'importante attestato di stima per Maye, arrivato a Milano nell'estate del 2022, proveniente dal Paris FC. In questa stagione il francese (in grado di giocare sia da centrale che da terzino sinistro) ha disputato 8 partite fra campionato e Youth League: le maggiori soddisfazioni sono arrivate in Europa, dove ha giocato 4 gare su 5, di cui 3 da titolare.