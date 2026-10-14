Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, conferma l'affare quasi fatto: "Rinnovo fino al 2031 per lui"
VIDEO / Mancuso: "Bello raggiungere i 10 gol, bravi a recuperarla"
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Buon inizio di stagione dell'Inter Under 23 di Stefano Vecchi. La vittoria di ieri contro il Giugliano per 4-0 ha permesso ai nerazzurri di issarsi al settimo posto a 13 punti, con una partita in meno rispetto alle altre che potrebbe avvicinare ancor di più l'Inter alle primissime posizioni.
Tra i giocatori protagonisti di questo inizio di annata c'è sicuramente Matias Mancuso, centrocampista classe 2007 che ha disputato 6 partite su 8 segnando anche una rete contro il Crotone dopo aver segnato più di 10 gol l'anno scorso in Primavera.
Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, per Mancuso è molto vicino il rinnovo di contratto con l'Inter: "Inter, vicino il rinnovo del classe 2007 Matias Mancuso fino al 2031. Il centrocampista é uno dei protagonisti dell’avvio di stagione dell’Under 23 agli ordini di mister Stefano Vecchi", la notizia riportata da Longari.
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