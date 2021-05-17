Intervenuto nel consueto editoriale di Tuttomercatoweb.com, Michele Criscitiello ha detto la sua su Andrea Pirlo e la scelta di accettare la Juventus:

"Pirlo ha sbagliato tutto da quando è arrivato. Il primo errore è stato quello di dire sì. Il secondo è stato quello di aver accettato tutto da un mercato insoddisfacente. Se la Juventus resterà fuori dalla Champions League 3644 giorni dopo l'ultima volta con Del Neri, Pirlo avrà addosso una etichetta che impiegherà 10 anni a far sparire. Il Cagliari ha fatto un bel favore alla Juve che ora spera nell'Atalanta. Mercoledì per la coppa e domenica per fermare il Milan. Se Gasperini gioca da Atalanta, la Juventus la scampa facile".