Donyell Malen è stato sostituito da Gian Piero Gasperini all'intervallo di Roma-Monza, sul 3-0. Queste le parole dell'allenatore giallorosso a DAZN sulle condizioni del capocannoniere della Serie A.

«Malen ha preso un pestone sul tendine, di quelli dolorosi. Faceva fatica a tenere la scarpa perché gli picchiava proprio sul taglio che si è creato. Però non c'è stata distorsione, è stato un interessamento abbastanza superficiale. È chiaro che aveva male a tenere la scarpa, c'è un taglio. È uscito per quello, ma credo che sia una questione di pochi giorni».

«650 panchine in Serie A? Io spero che le più belle siano le prossime. Però 650 sono tante perché è un percorso, direi, ventennale in Serie A. Le ricordo tutte con grande piacere perché la Serie A è sempre stata un traguardo che ogni allenatore vuole raggiungere. Quindi, nessuna esclusa, sono tutte parte della mia carriera, sono state tutte fantastiche».