VIDEO / Inter, Lautaro, Thuram e Stones al lavoro: primo allenamento ad Appiano

John Stones è uno dei rinforzi del mercato estivo dell'Inter. Arrivato a parametro zero dopo 295 presenze con la maglia del Manchester City, il difensore inglese garantisce esperienza e leadership, alzando il livello di un reparto, quello della difesa, già forte e consolidato.

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Stones ha già esordito con la maglia dell'Inter, subentrando nel finale del match contro il Monza, al posto di Manuel Akanji, con il quale dovrebbe giocarsi poi una maglia da titolare nel corso della stagione, a meno che Chivu non decida di dirottare lo svizzero da braccetto alternandolo a Bisseck.

Nel corso della puntata di Bordocam in merito a Inter-Monza, Davide Bernardi, giornalista di Dazn, racconta un retroscena che riguarda John Stones prima della partita:

"Chivu, come sempre, si siede in panchina molto presto, prima dell'inizio del calcio d'inizio, e così anche Stones che, siccome ogni spogliatoio ha le proprie regole, per non sbagliare chiede a Thuram dove possa sedersi in panchina. Thuram risponde "dove vuoi" e i due così rimangono vicini"