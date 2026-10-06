Sucic e Josep Martinez partiranno dalla panchina, giocheranno tra le fila della Nazionale croata da titolari due ex Inter, Kovacic e Perisic
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Ci sono ancora diversi giocatori dell'Inter impegnati con le loro Nazionali: un ultimo impegno prima del rientro alla Pinetina in vista della gara contro il Parma di sabato pomeriggio. Manuel Akanji, difensore nerazzurro, affronterà questa sera la Macedonia del Nord con la sua Svizzera. E partirà da titolare nella gara di Nations League che si gioca alle 20.45.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiQuesta sera gioca in Nations League anche la Croazia dopo lo 0-7 scioccante contro l'Inghilterra. La Nazionale di Sucic affronterà la Spagna di Josep Martinez, sia il centrocampista che il portiere nerazzurro partiranno dalla panchina. Nella Nazionale croata giocheranno da titolari due ex Inter, Kovacic e Perisic.
Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Jakic; Vlasic, Kovacic, Perisic; Matanovic. Ct. Bilic.
Spagna (4-2-3-1): Simon; Pubill, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct. De La Fuente.
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