Ieri Bastoni non si è allenato con il resto dei compagni in Nazionale. "Probabilmente perché aveva giocato il giorno prima e aveva accusato qualche problemino o un po' di stanchezza", hanno spiegato da Skysport. Oggi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. L'interista è tra i cinque diffidati dell'Italia nelle gare della Nations League: insieme a lui nell'elenco ci sono Donnarumma, Fagioli, Scamacca e Vergara.

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Nel regolamento del torneo si è squalificati ogni due gialli e Bastoni in questo momento, per come sta giocando con l'Inter - spiegano da Skysport - e per come ha giocato nelle precedenti partite della Nazionale - è un giocatore ritrovato mentalmente e fisicamente e non si può fare a meno di lui. La gara con la Francia dovrebbe giocarla comunque, ma dovrà stare attento per non mettere a repentaglio la gara successiva. Oggi mister Mancini farà in allenamento le prime prove di formazione e farà le sue valutazioni.

(Fonte: Skysport)