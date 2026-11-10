L'Inter di Chivu è considerata da tutti la favorita e se qualcuno ha avuto il sospetto che fosse una credenza legata al passato, Il Giornale invece spiega che è una conclusione alla quale si arriva per quello che sta accadendo nel presente.

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"E si vede per la facilità con cui ha battuto l’avversario, depotenziandone le qualità migliori, come l’aggressività e il palleggio. Una vittoria tonda e importante perché arrivata nel momento più giusto, dopo la sconfitta nel derby e prima della sosta. Ogni altro risultato, da rimontanti o rimontati, avrebbe alimentato ulteriori sospetti sui campioni in carica", si legge in un articolo di Visnadi.

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La banda di Chivu

"Quella di rialzarsi dopo uno scivolone resta una virtù della banda Chivu, già vista lo scorso anno. Decisiva la scelta del tecnico di cambiare l’Inter senza dirlo, evitando di lasciare 40 metri di campo dietro la linea difensiva, zucchero per tanti in questi primi 3 mesi. La restaurazione, prima in Champions League e poi trasferita in campionato. Resta la macchia del derby, se però il Milan è l’unica squadra ad avere battuto l’Inter (per 3 volte) nelle ultime 41 partite in Serie A, significa che in Barella & C. c’è qualcosa che va oltre il campo", conclude l'articolo.

(Fonte: Il Giornale)