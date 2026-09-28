Beppe Bergomi, su Skysport, è stato chiamato a parlare di Bastoni, del suo ritorno da titolare in Nazionale e si è riferito anche alla decisione di Mancini di non portare Barella in Turchia. «Quando viene espulso era in un momento difficile della sua stagione ed era stato messo da centrale in una difesa a tre quindi in un ruolo non suo. Quindi ci sono delle situazioni che a volte gli allenatori devono saper leggere, a livello mentale, lui è andato in difficoltà», ha detto sul difensore.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

«Ma ci sono giocatori di livello internazionale, non ne abbiamo tanti, ma quelli che abbiamo dobbiamo tenerceli stretti. Oggi ho letto di tutto. Tipo: "Mancini che lascia a casa Barella ecc ecc...". Se non dovessi vederli in campo con la Francia, allora mi preoccuperei. Ma quelli sono giocatori di livello internazionale, parlo soprattutto di Barella e bisogna tenerseli stretti», ha aggiunto l'ex capitano dell'Inter.

(Fonte: SS24)