«Nelle situazioni precedenti Mancini aveva avuto intuizioni estremamente felici ed era riuscito a sorprendere anche i giornalisti con le sue scelte per la formazione in campo come quando aveva fatto giocare Pio Esposito come trequartista di destra che veniva dentro al campo». Alberto Rimedio, che ha commentato per la Rai la partita tra Belgio e Italia, ha parlato della scelte di Mancini e si è soffermato sulla decisione del CT di lasciare in panchina Federico Dimarco.

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«Questa volta, nella gara persa contro il Belgio 4-1, Pisilli si è trovato fuori ruolo in quella posizione, Fagioli ha sofferto tanto in mezzo al campo e ha sofferto il centrocampo, anche Koleosho ha fatto molto poco. L'alternativa era Dimarco e la decisione di non fare giocare l'interista è stata legata alla volontà di non dare un messaggio 'difensivo'. L'Italia poteva magari pareggiare ma ha pensato Mancini se gioca Dimarco do un messaggio sbagliato alla squadra, dobbiamo puntare comunque a vincere. La scelta di puntare su Koleosho non è stata comunque azzeccata», ha aggiunto.