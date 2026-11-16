La sconfitta con il Belgio ci ha rimesso sulla terra. Il percorso fatto rimane, come la crescita. Partiamo da molto lontano rispetto alle tre Nazionali che erano al Mondiale ed erano nel nostro stesso girone». Così Lele Adani, su La Domenica Sportiva, ha parlato della sconfitta dell'Italia, per 4-1, contro il Belgio.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'ex giocatore nerazzurro si è soffermato in particolare sulle difficoltà riscontrate dal gruppo di Mancini che sta rimettendo insieme i cocci di un gruppo che non era riuscito a raggiungere i Mondiali. «Siamo stati competitivi. Ma abbiamo iniziato male col Belgio e abbiamo finito peggio con questa sconfitta che all'inizio è stato un fuoco di paglia. In realtà su tutte le tre componenti, fisico, tattico mentale, siamo stati surclassati e abbiamo meritato di perdere anche con questo passivo. Ne faremo comunque tesoro perché a volte si dice che la vittoria inganna e la sconfitta è formativa», ha sottolineato.

«In un mese e mezzo non si mette a posto nulla, è chiaro. Per l'Italia i giovani sono un'esigenza, non una scelta. Il Belgio ci ha fatto gol con sei giocatori diversi nelle due gare. Noi abbiamo giocato con cinque esterni diversi, stiamo giocando con giocatori che non giocano nei club e che ci stiamo in pratica inventando, le Nazionali come il Belgio hanno giocatori da 50-60 mln. La nostra partita con la Francia è stata un'impresa che abbiamo pagato tre giorni dopo», ha concluso.

(Fonte: DS)