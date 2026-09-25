Kean-Esposito sono complementari? Beppe Bergomi ne ha parlato a SkySport sottolineando sui due attaccanti scelti da Mancini per la gara con il Belgio: Â«Kean si puÃ² adattare defilato, entra dentro per lasciare spazio, difende bene la palla, attacca la profonditÃ , Esposito sa fare bene incontro e ci puÃ² stare come scelta. La diversitÃ Ã¨ che prima era un 3-5-2 con loro due, adesso c'Ã¨ CambiaghiÂ».

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«Mi ha scritto Zenga su Kean che gioca da prima punta e gioca bene anche da solo. Gli attaccanti sono quelli che fanno giocare bene la squadra, nelle due fasi, non danno riferimenti. Sono curioso di campire come li farÃ muovere, che indicazioni gli darÃ e anche Cambiaghi potrÃ dare equilibrioÂ», ha detto sulla coppia d'attacco scelta dal CT.

(Fonte: SS24)