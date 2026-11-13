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Intervenuto negli studi di Sky Sport dopo Italia-Francia 3-1 di Nations League, Beppe Bergomi ha parlato così della prestazione degli azzurri:

Getty Images

"All'Italia do un 7,5 perché penso sempre che si possa crescere, possiamo avere un approccio diverso. Abbiamo concesso qualcosa, abbiamo però fatto un secondo tempo molto bello. Nel finale, per come stavamo in campo e con l'energia positiva, per i francesi è stato difficile. All'inizio non avevamo preso le misure, i francesi ci avevano sorpreso ma sono felice.

Pensiamo a 3-4 mesi fa: pensavamo di avere una povertà di giocatori, io invece pensavo che c'erano e Mancini li ha coinvolti. Su Pio Esposito mi lancio: è quello che può battere il record di Riva. Abbiamo come capocannoniere Riva con 35 gol in 42 partite che resiste da tanti anni, non abbiamo mai avuto un bomber. Se penso a Pio Esposito… Poi è un ragazzo posato, oltre al campo c'è tutto il resto"