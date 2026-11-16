GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

raisport

Bocciatura pesantissima per un giocatore dell'Inter dopo il ko per 4-1 di ieri della Nazionale in Belgio. Ci va giù pesante Stefano De Grandis su Sky Sport, arriva un 4 in pagella per un nerazzurro.

Qui le pagelle di Belgio-Italia di Fcinter1908.it

Getty Images

"Non è tanto per la palla regalata a De Bruyne, che solo una prodezza di Donnarumma evita si trasformi nel quarto gol belga, ma per tutto il primo tempo giocato in apnea. Contro gli attaccanti veloci del Belgio, Bastoni è sempre in ritardo. Arranca su De Ketelaere; si oppone male a tutte le iniziative rosse; e chiude peggio, prima e durante lo slalom vincente di Doku.

Nella ripresa riesce a mettere qualche toppa. Ma viene graziato da un possibile rigore e mostra la peggior immagine mostrata nell’epoca Mancini 2.0. VAGABONDO", si legge.