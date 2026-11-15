«Nell'Inter ha la concorrenza di Lautaro e Thuram, due fenomeni, soprattutto Lautaro. Nell'Italia, in questo momento, con Kean che ha dei problemi fisici, Pio Esposito Ã¨ il centravanti designato, chiaramente gioca sempre lui e fa quel tipo di lavoro che gli permette poi di fare gol come quelli con la Francia. Ha fatto 9 gol in 14 partite sono tantissimiÂ». Stefano De Grandis, giornalista di Skysport, ha parlato dell'Italia di Mancini e si Ã¨ soffermato sull'attaccante dell'Inter riferendosi poi anche al compagno, Federico Dimarco.

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«Dimarco lÃ davanti? Veniva il dubbio che non trovasse posto nel 4-3-3 e si Ã¨ riciclato in un ruolo diverso e appena entrato contro la Francia ha fatto assist. Su quello non ha eguali, ha un sinistro che Ã¨ un pennello. Non credo che il suo ruolo sia quello nel tridente perchÃ© ha bisogno di correre nello spazio e non Ã¨ un giocatore che va via in dribbling, va via in profonditÃ e meno campo ha e meno riesce nel suo intento. Sono comunque contento sia riuscito a ritagliarsi un ruolo perchÃ© mi dispiacerebbe se l'Italia dovesse fare a meno di lui anche se Calafiori lÃ dietro sta facendo beneÂ», ha aggiunto il giornalista.

(Fonte: SS24)