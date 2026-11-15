Questa sera l'Italia gioca l'ultima partita del girone di Nations League contro il Belgio. Su Skysport hanno parlato della formazione che potrebbe partire dal primo minuto e resta ancora qualche dubbio. Mancini non ha convocato Sebastiano Esposito: "Non ha recuperato al cento per cento dopo la gara con la Francia e andrà in tribuna", hanno spiegato dal canale satellitare sul calciatore che viene dall'errore dal dischetto nella gara contro la Nazionale di Zidane.

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Cambi obbligati per Mancini che non ha Frattesi e Cambiaghi a disposizione, costretti a lasciare il gruppo della Nazionale per infortunio. In difesa Scalvini e Bastoni confermati davanti a Donnarumma, se sta bene gioca anche Calafiori a sinistra nella difesa a quattro. A destra ballottaggio Palestra-Kayode. A centrocampo con Barella e Tonali dovrebbe esserci uno tra Doumbia o Fagioli. In avanti confermatissimo Pio Esposito, con lui a sinistra potrebbe esserci Dimarco in posizione avanzata, giocherebbe in questo modo nel tridente d'attacco ("Un'opzione che valutavamo da tempo", ha detto il CT alla vigilia) come era successo con la Francia nell'ultima mezz'ora, e potrebbe essere inserito a destra Vergara o potrebbe esserci l'esordio di Liberali. Nel Belgio ha recuperato l'ex Inter Lukaku.

(Fonte: SS24)