Andy Diouf ha impressionato. Così in Francia commentano la prestazione del giocatore dell'Inter nei novanta minuti giocati contro la Turchia. Su Eurosport, nelle pagelle dedicate alla gara della Nazionale di Zidane contro la Nazionale turca, ha dato un buon voto al giocatore nerazzurro.

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E nel giudizio sulla sua prestazione si legge: "Con il pallone tra i piedi, è un bulldozer. Il giocatore dell'Inter ha fatto la differenza con i suoi contropiedi, anche se non sempre è andato d'accordo con Barcola (eppure l'Equipe ha parlato di un'intesa importante tra i due calciatori.ndr). Quando è in forma, ci mette tutto il cuore, anche se a volte manca di precisione. Con oltre 90 tocchi fatti durante la partita, non si è mai tirato indietro".

(Fonte: Eurosport.fr)