Dopo la vittoria della Francia per due a zero contro la Turchia, Andy Diouf ha parlato ai microfoni de l'Equipe: «Difficoltà nel pressing? Siamo stati un po' meno efficaci, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo riusciti a correggere la situazione, ci siamo parlati molto per coordinarci meglio. Si trattava di un pressing uomo su uomo, ma a volte ci sono momenti in cui diventa un po' più complicato, perché bisogna anche riuscire a scalare sugli avversari», ha spiegato il giocatore a proposito della partita.

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-Siamo ormai alla fine dell'anno e ritroveremo i giocatori in Nazionale a marzo. In questi primi raduni con Zinedine Zidane, per quanto riguarda il progetto di gioco, siete convinti della direzione in cui il commissario tecnico vuole portarvi?

Sì, certamente, siamo convinti. Il progetto di gioco è abbastanza chiaro e penso che ormai tutti lo abbiano capito. Siamo ancora in una fase iniziale, ma non faremo altro che migliorare.

-L'intesa con Bradley Barcola? Sembrate una coppia promettente...

Sì, mi trovo molto bene con lui. In campo c'è una bella intesa e anche fuori dal campo andiamo d'accordo. Lo conosco già dai tempi delle Nazionali giovanili francesi, quindi tra noi c'è una buona complicità.

(Fonte: L'Equipe)