Lele Adani, su Rai1, ha parlato della partita dell'Italia contro il Belgio di Van Bommel (ha vinto la Nazionale belga 2-0) e si Ã¨ soffermato anche sulla decisione di Mancini di sostituire Esposito e lasciare in campo Kean.

Â«Non mi Ã¨ dispiaciuto che Mancini abbia voluto vedere qualcosa nell'attacco della profonditÃ da parte del calciatore del Como, ma condivido: l'efficacia, le caratteristiche, la prestazione, la presenza di Esposito sono state importantiÂ», ha detto riferendosi anche ad un commento fatto da Stramaccioni nel post partita condotto da Antinelli.

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Esposito rifugio sicuro

«Non Ã¨ riuscito a concludere ma i compiti sono chiari. Nei momenti di difficoltÃ abbiamo un rifugio sicuro in Esposito. La palla rimane, sali con gli esterni, gli interni - Barella e Tonali - oggi sono andati in difficoltÃ e dovrebbero essere punti fermi. Esposito Ã¨ un fattore che ci puÃ² salvare quando in generale ci sono momenti delicati nella gara. Ãˆ un fattore che puÃ² potenziare la manovra e salvarcela quando andiamo in difficoltÃ Â», ha concluso l'ex calciatore.

(Fonte: Rai1)