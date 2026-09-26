Mancini ha pensato di sostituire l'attaccante dell'Inter che Adani considera un fattore nelle difficoltÃ della Nazionale
VIDEO / "Nonno bomber": gli Esposito lo mandano in gol al campetto sotto casa
Lele Adani, su Rai1, ha parlato della partita dell'Italia contro il Belgio di Van Bommel (ha vinto la Nazionale belga 2-0) e si Ã¨ soffermato anche sulla decisione di Mancini di sostituire Esposito e lasciare in campo Kean.
Â«Non mi Ã¨ dispiaciuto che Mancini abbia voluto vedere qualcosa nell'attacco della profonditÃ da parte del calciatore del Como, ma condivido: l'efficacia, le caratteristiche, la prestazione, la presenza di Esposito sono state importantiÂ», ha detto riferendosi anche ad un commento fatto da Stramaccioni nel post partita condotto da Antinelli.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Esposito rifugio sicuro«Non Ã¨ riuscito a concludere ma i compiti sono chiari. Nei momenti di difficoltÃ abbiamo un rifugio sicuro in Esposito. La palla rimane, sali con gli esterni, gli interni - Barella e Tonali - oggi sono andati in difficoltÃ e dovrebbero essere punti fermi. Esposito Ã¨ un fattore che ci puÃ² salvare quando in generale ci sono momenti delicati nella gara. Ãˆ un fattore che puÃ² potenziare la manovra e salvarcela quando andiamo in difficoltÃ Â», ha concluso l'ex calciatore.
(Fonte: Rai1)
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA