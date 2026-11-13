Tutto è bene quel che finisce bene. Ma Sebastiano Esposito ha sfiorato l'incidente diplomatico con mister Mancini. Il primo rigore assegnato all'Italia nella gara con la Francia non doveva batterlo lui. Invece ha detto a Pio, fratello più piccolo e attaccante prescelto per tirarlo, che se la sentiva. "L'interista gli ha chiesto se fosse sicuro di battere. Al cenno affermativo di Seba, si è allontanato con i suoi pensieri e i suoi dubbi. Poi il tiro è finito lontano dal palo di Maignan. Ed è nato un problema", scrive La Gazzetta dello Sport.

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Mancini si è arrabbiato e dopo un po' ha richiamato Sebastiano in panchina. E si è sentito forte è chiaro: "Perché hai tirato tu? Era Pio il rigorista". "A quel punto la mediazione di Oriali e Bonucci ha scongiurato che il rimprovero potesse trasformarsi in una scenata, che peraltro è diventata boutade prima del terzo gol. "Vuoi tirare anche questo?" ha detto il maestro all’allievo indisciplinato", racconta la rosea.

A fine gara Sebastiano ha cercato il mister chiedendo di poter spiegare e Mancini ormai contento della vittoria dei suoi ragazzi, ha sorriso: "Ne riparliamo". In conferenza ha spiegato: "Un errore che non si dovrebbe fare. Diciamo che è stata una cosa di famiglia...". Pio ha difeso il fratello: "Sul foglio dei rigoristi c’erano scritti sia il mio nome che il suo". Chissà cosa gli dirà Mancini dopo quel paterno 'ne riparliamo'. Intanto tutto è bene...

(Fonte: gazzetta.it)