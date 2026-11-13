Sono fratelli e giocano entrambi, da titolari, nell'Italia di Mancini: dopo la vittoria con la Francia Pio e Seba condividono la loro felicità sui social
VIDEO FCIN1908 / I fratelli Esposito lasciano San Siro dopo Italia-Francia
Prima un gol 'di rapina', nel cuore dell'area della Francia. Poi un rigore battuto, bene, nell'angolino della porta difesa da Maignan. A San Siro l'Italia ha battuto in Nations League la Nazionale di Zidane 3-1, una doppietta l'ha segnata Pio Esposito. Il secondo gol è arrivato dagli undici metri. Poco prima il fratello maggiore, Sebastiano, ne aveva sbagliato un altro.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
"Quel maledetto rigore me lo sognerò stanotte, per fortuna ci hanno pensato i miei compagni a trascinarci alla vittoria in una notte da brividi. Grazie Pio", ha scritto il calciatore neroverde che ha comunque portato a casa una buona prestazione giocando da titolare accanto all'interista.
E Pio ha risposto con un cuore e un leoncino al post del fratellone. Ha commentato il post di Seba anche Salvatore, ex nerazzurro pure lui, oggi alla Samp: "Tvb più di altri giorni". Una coccola per il fratello più piccolo.
Caricamento post Instagram...
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA