Prima un gol 'di rapina', nel cuore dell'area della Francia. Poi un rigore battuto, bene, nell'angolino della porta difesa da Maignan. A San Siro l'Italia ha battuto in Nations League la Nazionale di Zidane 3-1, una doppietta l'ha segnata Pio Esposito. Il secondo gol è arrivato dagli undici metri. Poco prima il fratello maggiore, Sebastiano, ne aveva sbagliato un altro.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Quel maledetto rigore me lo sognerò stanotte, per fortuna ci hanno pensato i miei compagni a trascinarci alla vittoria in una notte da brividi. Grazie Pio", ha scritto il calciatore neroverde che ha comunque portato a casa una buona prestazione giocando da titolare accanto all'interista.

E Pio ha risposto con un cuore e un leoncino al post del fratellone. Ha commentato il post di Seba anche Salvatore, ex nerazzurro pure lui, oggi alla Samp: "Tvb più di altri giorni". Una coccola per il fratello più piccolo.

Caricamento post Instagram...

Poi il siparietto è andato avanti sui social dell'attaccante: "Sono sempre i sogni a fare la realtà", ha scritto Pio citando (l'interistissimo) Luciano Ligabue. E anche qui suo fratello Sebastiano ha scritto: "".

Caricamento post Instagram...

La risposta amorevole del bomberino di Chivu strappa like e pure qualche lacrimuccia: "". Una serata speciale per l'Italia e per questi due fratelli che si amano normalmente. Ma in un mondo come il calcio dove vince 'Instagram' sulla realtà, questa normalità brilla.