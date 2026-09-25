Stefano De Grandis su Skysport ha parlato della Nazionale Italiana a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara di NL contro il Belgio. In generale, sul modo di giocare di Mancini il giornalista ha sottolineato: "Con lui ci sarà un sistema di gioco di base ma cambierà a seconda del momento e dell'avversario. Quando ci sarà Di Marco giocare a quattro sarebbe penalizzante e poi l'asse Bastoni-Dimarco è una catena che non spezzerei in senso assoluto. Il ct ha vinto l'Europeo giocando sempre a quattro, giocando sempre la mediana a tre e con le ali ma in questa tornata ne ha chiamate poche e faccio fatica a pensare che ci siano due ali fisse a spingere".

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"Kean-Esposito? Possono esere complementari: Esposito fa la battaglia, corpo a corpo con il suo avversario, difende bene la palla. Kean va più in velocità, in profondità, va nello spazio», ha aggiunto il giornalista prima del fischio d'inizio.

(Fonte: Skysport24)