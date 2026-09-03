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FIFA VS UEFA

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Una campagna diffamatoria ai danni della Fifa e del suo presidente Gianni Infantino. È questa l'accusa, riportata dal New York Times, che il massimo organismo di governo del calcio internazionale ha rivolto alla Federazione europea, dopo che la stessa ha minacciato di avviare "procedimenti penali" contro Infantino.

La Uefa infatti sostiene che Infantino stesse promuovendo una valutazione "fraudolentemente inferiore al valore di mercato e a proprio beneficio", come si legge in un documento visionato da The Athletic, nell'ambito di una proposta di vendita di una percentuale, circa il 20%, delle attività commerciali e degli eventi Fifa, in particolare i Mondiali, a privati, per una somma che si aggirava intorno ai 4,2 miliardi di dollari. Il progetto, denominato Fifa Forward Enterprise e ormai abbandonato, avrebbe portato un fondo d'investimento gestito dal fratello del genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a rilevare quindi una quota dei prossimo Mondiali oltre ad altre competizioni.

Uefa contraria

Risposta FIFA

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1 FIFA VS UEFA 2 ACCUSE DELLA FIFA 3 AZIONE PENALE CONTRO INFANTINO?

Proprio in vista di un eventuale procedimento penale, la Uefa, che si è detta fin da subito contraria, aveva chiesto l'accesso ai documenti e i legali della Federazione avevano stabilito come la valutazione da 4,2 miliardi fosse "incredibilmente bassa e non il risultato di un'asta aperta e competitiva". La Fifa, dal canto suo, ha risposto presentato una richiesta d'intervento perché l'accesso a quegli stessi documenti venga rinviata o respinta."Sebbene queste istanze siano presentate come atti giudiziari, con intestazioni e numeri di ruolo, sono poco più che comunicati stampa a ulteriore sostegno della campagna diffamatoria della UEFA contro la FIFA e la sua leadership", si legge nel documento depositato dalla Fifa e visionato da The Athletic, "questo è evidente dalla decisione della UEFA di informare i media prima di depositare queste istanze, dai numerosi paragrafi della richiesta sostenuti esclusivamente da riferimenti a notizie di stampa, molte delle quali riportano dichiarazioni della stessa UEFA, e dal fatto che la richiesta della UEFA presenta un difetto fondamentale: la UEFA chiede di acquisire documenti a sostegno di un procedimento penale straniero che non esiste e che, come la stessa UEFA ammette, non ha l'autorità per avviare".