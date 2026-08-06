L'ex attaccante della nazionale uruguaiana Diego Forlan è stato nominato alla guida della nazionale di calco dell'Uruguay. Forlán, 47 anni, succede all'argentino Marcelo Bielsa, esonerato dopo tre anni in seguito all'eliminazione della Celeste nella fase a gironi dei recenti Mondiali.

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Forlan, ex attaccante dell'Inter e di altri club, non solo guiderà la nazionale maggiore, ma anche la selezione Under 20 per il torneo continentale di categoria che si terrà a gennaio 2027. Terzo miglior marcatore nella storia della nazionale sudamericana (36 gol in 112 partite), Forlan è stato nominato miglior giocatore dei Mondiali del 2010, dove ha guidato la sua squadra fino alle semifinali. Ha anche vinto la Copa America nel 2011, l'ultimo grande titolo dell'Uruguay.

La sua carriera da allenatore è molto meno brillante: dopo la sua breve parentesi (11 partite) al CA Peñarol (prima divisione uruguaiana) nel 2020, ha allenato solo una squadra di seconda divisione, per 12 partite, l'anno successivo.