L'ex attaccante della nazionale uruguaiana Diego Forlan è stato nominato alla guida della nazionale di calcio dell'Uruguay

Matteo Pifferi
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L'ex attaccante della nazionale uruguaiana Diego Forlan è stato nominato alla guida della nazionale di calco dell'Uruguay. Forlán, 47 anni, succede all'argentino Marcelo Bielsa, esonerato dopo tre anni in seguito all'eliminazione della Celeste nella fase a gironi dei recenti Mondiali.

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Forlan, ex attaccante dell'Inter e di altri club, non solo guiderà la nazionale maggiore, ma anche la selezione Under 20 per il torneo continentale di categoria che si terrà a gennaio 2027. Terzo miglior marcatore nella storia della nazionale sudamericana (36 gol in 112 partite), Forlan è stato nominato miglior giocatore dei Mondiali del 2010, dove ha guidato la sua squadra fino alle semifinali. Ha anche vinto la Copa America nel 2011, l'ultimo grande titolo dell'Uruguay.

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Forlan 30 agosto 2018

La sua carriera da allenatore è molto meno brillante: dopo la sua breve parentesi (11 partite) al CA Peñarol (prima divisione uruguaiana) nel 2020, ha allenato solo una squadra di seconda divisione, per 12 partite, l'anno successivo.

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