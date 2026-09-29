"Era da un po' che non segnavo in Nazionale e sono contento. Serviva dare una risposta concreta alla partita di venerdì e credo che questo sia il modo giusto per ripartire e di rilanciare un corso che spero dia tante soddisfazioni al popolo italiano". Così Davide Frattesi, su Skysport, ha commentato la vittoria della Nazionale italiana contro la Turchia in Nations League. Inevitabile la domanda su un suo inizio di stagione che sa di svolta dopo l'addio all'Inter: "Quanta voglia avevo di tornare decisivo? Tanta. Essere decisivo qui passa dall'essere decisivo nel club e soprattutto giocare. L'obiettivo era questo, non pensavo di partire così bene, era parecchio motivato, soprattutto dopo l'ultimo anno avevo il fuoco dentro. Credo che me lo porterò dietro ancora parecchio e spero di poter contribuire ancora con altri gol e prestazioni, insomma".

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Sul gol segnato ha detto: «Ho giocato con giocatori che conosco da tanti anni, con Esposito e Raspadori, sono venute giocate abbastanze semplici. È stato importante conoscerli già. Mancini poi prima di andare in campo mi ha detto 'mi raccomando sulla ribattuta' e io ho seguito il suo consiglio, diciamo che di gol qualcosa ne sa. Non gli ho detto nulla ancora perché sta facendo altre interviste. Non gli dirò niente, ma al massimo che lo sapevo che i suoi consigli non sono mai a caso. Speriamo di fare bene anche alla prossima. Emozionato Sebastiano Esposito? Forse all'inizio sì, ma poi ha dimostrato che queste partite le può fare, siamo contenti di aver inserito un altro ragazzo nel gruppo».

(Fonte: SS24)