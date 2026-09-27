Nella partita contro la Grecia Jurgen Klopp potrebbe puntare su Yann Bisseck (che non aveva giocato nella gara contro l'Olanda.ndr) dal primo minuto. Lo scrive il sito del canale Bild: "Anche per la sua seconda partita da commissario tecnico della Germania, Jürgen Klopp ha dovuto escludere un giocatore dalla lista dei 24 convocati. Per le partite di Nations League possono infatti figurare soltanto 23 calciatori nel referto ufficiale UEFA", spiega.

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Bisseck al posto di Schlotterbeck

"Questa volta la scelta è ricaduta sul difensore del Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck", aggiunge il noto sito del canale. E spiega che il giocatore riposerà anche a causa di un infortunio al legamento della caviglia sinistra che lo aveva tenuto precedentemente fuori per mesi.

Contro l’Olanda, il calciatore del Borussia aveva disputato tutti i 90 minuti al centro della difesa accanto a Jonathan Tah. E per prendere il suo posto nell’undici titolare, il favorito è proprio il calciatore nerazzurro. Affiancherebbe proprio Tah.

(Fonte: bild.de)