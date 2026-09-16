È cresciuto tanto nell'Inter da quando è arrivato e il suo potenziale probabilmente non si è ancora visto. Era stata accolta un po' con stupore la sua mancata convocazione allo scorso Mondiale: era sfumato a maggio il sogno di Yann Bisseck di andare in America. Nonostante lo scudetto vinto con l'Inter. Julian Nagelsmann, che in quel momento era il ct della Nazionale tedesca, aveva deciso di escluderlo dalla lista dei convocati.

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Indiscrezione su Bisseck

🚨🇩🇪 Yann Bisseck, nominated by Jürgen Klopp for the Nations League if nothing extraordinary happens.



First call @ransport. @kerry_hau pic.twitter.com/6cW5wHvfXl — Florian Plettenberg (@Plettigoal) September 16, 2026

Finito il Mondiale, è cambiato tutto alla guida della Germania. In panchina è arrivato un altro ct, l'ex allenatore del Liverpool. E secondo le anticipazioni che arrivano l'allenatore avrebbe deciso di convocare per le prossime gare della NazionaleFlorian Plettenberg, giornalista di Skysport, anticipa che salvo imprevisti il difensore dell'Inter rientrerà per la prima volta tra i convocati della Nazionale di Klopp per le prossime quattro gare della Nations League contro Olanda, Grecia (andata e ritorno) e Serbia.