In attesa della lista ufficiale dei convocati della Germania per la NL arriva l'indiscrezione sul giocatore nerazzurro

Eva A. Provenzano
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È cresciuto tanto nell'Inter da quando è arrivato e il suo potenziale probabilmente non si è ancora visto. Era stata accolta un po' con stupore la sua mancata convocazione allo scorso Mondiale: era sfumato a maggio il sogno di Yann Bisseck di andare in America. Nonostante lo scudetto vinto con l'Inter. Julian Nagelsmann, che in quel momento era il ct della Nazionale tedesca, aveva deciso di escluderlo dalla lista dei convocati.

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Indiscrezione su Bisseck

Finito il Mondiale, è cambiato tutto alla guida della Germania. In panchina è arrivato un altro ct, l'ex allenatore del Liverpool Jurgen Klopp. E secondo le anticipazioni che arrivano l'allenatore avrebbe deciso di convocare per le prossime gare della Nazionale Yann Bisseck.
bisseck convocato
Florian Plettenberg, giornalista di Skysport, anticipa che salvo imprevisti il difensore dell'Inter rientrerà per la prima volta tra i convocati della Nazionale di Klopp per le prossime quattro gare della Nations League contro Olanda, Grecia (andata e ritorno) e Serbia.

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