Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianfranco Teotino ha commentato così la scelta di Mancini di far giocare Sebastiano Esposito dal 1' contro la Turchia:

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Foto figc.it"Sono rimasto molto perplesso quando ho visto le convocazioni di Sebastiano Esposito e Maldini, sia dal punto tecnico sia dal punto di vista comportamentale. L'estate di Sebastiano Esposito non è stata da premiare, anche da un punto di vista tecnico boh, ha fatto buone partite ma per giocare in Nazionale ci vuole qualcosa in più.

Capisco le convocazioni dei ragazzi, dei teenager ma fino ad un certo punto perché non dobbiamo finire nell'equivoco: il problema non è che giocano pochi giovani in nazionale, ma che in Italia i giovani non facciano esperienza con i club".