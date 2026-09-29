Il match, trasmesso su Rai 1 e terminato con il successo dell’Italia per 4-1, è stato ancora una volta il programma più visto della prima serata
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Crescono gli ascolti della Nazionale. Dopo i 6.337.000 telespettatori (34,2% di share) che avevano seguito venerdì la partita d’esordio degli Azzurri nella quinta edizione della UEFA Nations League, la seconda sfida del girone con la Turchia è stata infatti vista da 7.380.000 telespettatori con uno share del 36,42%.
Il match, trasmesso su Rai 1 e terminato con il successo dell’Italia per 4-1, è stato ancora una volta il programma più visto della prima serata.
La prima rete Rai trasmetterà anche le prossime due partite dell’Italia in questa prima finestra dedicata alle nazionali: venerdì 2 ottobre a Parigi Donnarumma e compagni faranno visita alla Francia guidata da Zinedine Zidane, mentre lunedì 5 ottobre a Bologna è in programma la rivincita con la Turchia di Vincenzo Montella. Entrambe le gare si disputeranno alle 20.45.
(FIGC)
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