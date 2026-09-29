MARI e MONTO EP3: Trionfo Italia, blocco Inter a convenienza e i numeri di Esposito

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Crescono gli ascolti della Nazionale. Dopo i 6.337.000 telespettatori (34,2% di share) che avevano seguito venerdì la partita d’esordio degli Azzurri nella quinta edizione della UEFA Nations League, la seconda sfida del girone con la Turchia è stata infatti vista da 7.380.000 telespettatori con uno share del 36,42%.

Il match, trasmesso su Rai 1 e terminato con il successo dell’Italia per 4-1, è stato ancora una volta il programma più visto della prima serata.

Foto pubblicata su Instagram da Sebastiano Esposito

La prima rete Rai trasmetterà anche le prossime due partite dell’Italia in questa prima finestra dedicata alle nazionali: venerdì 2 ottobre a Parigi Donnarumma e compagni faranno visita alla Francia guidata da Zinedine Zidane, mentre lunedì 5 ottobre a Bologna è in programma la rivincita con la Turchia di Vincenzo Montella. Entrambe le gare si disputeranno alle 20.45.

(FIGC)