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"Vincere in uno scenario climatico così complicato, con tutto lo stadio che spinge e con ragazzi ventenni, mi porta a dire che questo è solo il primo passo ma si vede la luce in fondo al tunnel". Sono queste le parole di Giovanni Malagò, presidente della Figc sulla vittoria della Nazionale contro la Turchia.

Getty Images

"È stata una bella serata sotto tanti punti di vista, un'atmosfera del genere in una partita della Nazionale non mi era mai capitata, con il tifo da parte di ogni settore dello stadio, ma i ragazzi sono stati bravissimi. C'è da sottolineare la prova dei diversi esordienti, una speranza alla quale ci dobbiamo aggrappare - proegue Malagò -.

Foto pubblicata su Instagram da Sebastiano Esposito

Bisogna lavorare molto, il clima all'interno della squadra è molto buono e Mancini sta facendo la sua parte, cosi come Ranieri. Siamo contenti, ora andiamo avanti anche se il calendario non è semplice, è una cosa pazzesca. Con la Francia non sarà semplice ma bisogna accettarlo", conclude.