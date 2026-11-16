BELGIO-INTER 4-1: ORMAI GUERRA APERTA E CACCIA AL NERAZZURRO. CASSANO SBAGLIA O HA RAGIONE?

«Purtroppo ieri sera a Bruxelles con il Belgio non è andata bene. Però io credo che si sia fatto molto bene quello che si è fatto fino ad adesso». È il bilancio del Commissario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giovanni Malagò su quanto fatta dall'Italia di Mancini in Nations League. Ieri la sconfitta contro la Nazionale belga ha portato all'eliminazione della Nazionale dal torneo.

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L'ex presidente del Coni, che si candiderà alle prossime elezioni come presidente della FIGC in contrapposizione ad Adriano Galliani, ha parlato da Coverciano, a margine della cerimonia per la consegna della 35esima edizione della Panchina d'Oro andata a Cristian Chivu per la vittoria nella scorsa stagione di Serie A e Coppa Italia da parte della sua Inter.