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Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così dell'Italia dopo la vittoria contro la Turchia in Nations League:

Getty Images

"Bisogna essere giusti, corretti e coerenti: come hanno e avete massacrato l'Italia dopo il Belgio, adesso bisogna esaltare la partita contro la Turchia. Bisogna dire che Mancini questa volta ha fatto scelte coraggiose, condivisibili e azzeccate. Quelli che dicono che adesso Mancini ha azzeccato la formazione probabilmente erano quelli che dicevano 'come si fa ad accogliere uno che ha tradito per andare in Arabia', 'una minestra riscaldata', 'sarebbe stato meglio un altro nome'. Ecco perché rilancio il paragone con Klopp: al momento, amici, Mancini è meglio di Klopp"

"Ora l'Italia gioca venerdì, è dura giocare lunedì e venerdì però di sicuro un po' di continuità va data ma immagino che sia sicuro che chi ha giocato due partite, come Tonali e Pio Esposito, sia destinato ad uscire, almeno credo. Se Tonali avrà un turno di riposo, magari giocherà ancora Frattesi, si va verso un equivoco che ci trasciniamo da tempo: Frattesi e Barella, mi spiace dirlo, ma non possono giocare insieme. C'è incompatibilità calcistica, uno si sovrappone all'altro anche a livello mentale, non possono giocare insieme. Io farei giocare Frattesi"