VIDEO / Lautaro: "Real Madrid e MbappÃ© top, siamo pronti. L'anno scorso col Bodo..."

«Purtroppo non sta bene. DovrÃ tornare a casa. Non vogliamo correre rischi. Ha subito un'iperestensione del ginocchio. Non Ã¨ incoraggiante e non vogliamo rischiareÂ». Alla fine della partita contro la Turchia vinta proprio con un gol di MbappÃ©, Zinedine Zidane - ct della Francia - ha parlato proprio del suo attaccante e ha spiegato che si Ã¨ fatto male e lascerÃ il ritiro della Francia. Per questo non ci sarÃ nella gara contro l'Italia del due ottobre (20.45) e salterÃ le gare contro il Belgio.

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"Durante l'azione che ha portato al gol della vittoria, Kylian MbappÃ© si Ã¨ infortunato al ginocchio. Ha riportato un problema al ginocchio e non sarÃ disponibile per il resto della pausa per le nazionali. Guarisci presto, Kylian ", ha annunciato la Federazione calcistica francese dopo la partita.