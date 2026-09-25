VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

Alla fine il tanto atteso debutto da titolare nella Francia di Zidane non è arrivato. Il neo ct francese ha scelto come terzino sinistro Truffert, un po' come si aspettavano i tifosi francesi. Alla fine Diouf non è entrato nella gara che si è giocata al Kocaeli Stadium.

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Getty Images

Alla Francia è bastato un gol di Mbappé per superare la Turchia di Montella (senza Calhanoglu che è infortunato ed è rimasto a Milano per curarsi). Olise ha approfittato di un errore degli avversari per mandare l'attaccante del Real in gol. Pochi minuti prima si era invece superato Maignan. Yuksek si infila tra le maglie della difesa francese e riesce a colpire di testa: salvataggio del portiere del Milan. Al 75esimo lo ha messo alla prova Arda Guler, Maignan ha salvato ancora il risultato.

90 minuti in campo invece per Zielinski nella gara della Polonia contro la Bosnia che è finita zero a zero. Il centrocampista nerazzurro ha tentato due volte il tiro, uno nel primo tempo, uno nel secondo: entrambi i tiri sono finiti fuori. Al 92esimo, a tempo scaduto, il giocatore nerazzurro ha sfiorato il gol.