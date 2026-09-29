La Uefa distribuirà 31,5 milioni di euro ai club per l'impegno dei giocatori per la Uefa Nations League 2024/25. I primi pagamenti saranno effettuati questa settimana, con circa 31,5 milioni distribuiti a 611 club di tutte le federazioni affiliate alla Uefa.

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Si tratta del primo pagamento nell'ambito dell'attuale ciclo del Programma Uefa Club Benefits, previsto dal Memorandum d'intesa Uefa/Efc. I pagamenti fanno parte dei €104 milioni assegnati ai club i cui giocatori partecipano alla Uefa Nations League 2024/25 e 2026/27 e per la competizione di qualificazione per Euro 2028. Il meccanismo di distribuzione del programma rimane invariato rispetto all'edizione precedente.

Nell'ambito del programma, i club ricevono un compenso per giocatore/per partita, con una tariffa di €3.845 per ogni apparizione di un giocatore idoneo su un tabellone delle partite della nazionale per le partite della Nations League e delle qualificazioni europee.