Contro la Turchia è arrivato il gol numero 7 di Francesco Pio Esposito con la maglia dell'Italia: il dato clamoroso di Opta
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Francesco Pio Esposito una garanzia per l'Inter ma anche per la Nazionale. Contro la Turchia, il centravanti dell'Inter ha segnato il gol del definitivo 3-1 che ha chiuso i giochi su assist di Alessandro Romano.
Un gol, il settimo in maglia azzurra dopo sole tredici partite, che vale tanto ai fini prettamente statistici per Pio Esposito. A sottolinearlo è infatti Opta:
"Francesco Pio Esposito è diventato solo il secondo giocatore nella storia della Nazionale a trovare la sua settima rete con al massimo 21 anni d'età, dopo Giuseppe Meazza (20 anni e 155 giorni il 25 gennaio 1931). Dirompente"
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