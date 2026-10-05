Contro la Turchia è arrivato il gol numero 7 di Francesco Pio Esposito con la maglia dell'Italia: il dato clamoroso di Opta

Matteo Pifferi
altobelli

VIDEO / Altobelli: "Pio Esposito top, lo considero un mio erede. L'Inter in Champions..."

Francesco Pio Esposito una garanzia per l'Inter ma anche per la Nazionale. Contro la Turchia, il centravanti dell'Inter ha segnato il gol del definitivo 3-1 che ha chiuso i giochi su assist di Alessandro Romano.

fratelli esposito francia italia (2)
Foto postata sui social da Sebastiano Esposito

Un gol, il settimo in maglia azzurra dopo sole tredici partite, che vale tanto ai fini prettamente statistici per Pio Esposito. A sottolinearlo è infatti Opta:

"Francesco Pio Esposito è diventato solo il secondo giocatore nella storia della Nazionale a trovare la sua settima rete con al massimo 21 anni d'età, dopo Giuseppe Meazza (20 anni e 155 giorni il 25 gennaio 1931). Dirompente"

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