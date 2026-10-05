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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Salvatore Esposito ha parlato così dell'impatto in Nazionale di Francesco Pio e Sebastiano: "Abbiamo la nostra chat, ci prendiamo in giro e parliamo sempre poco di calcio. Vederli insieme in Nazionale fa un certo effetto, ci riempie d'orgoglio e speriamo di vedere altri momenti così. La passione ce l'ha trasmessa nostro papà, era un difensore vecchio stampo"

Foto postata sui social da Sebastiano Esposito

Sebastiano aiutato dalla presenza di Pio?

Getty Images

"Non so, Sebastiano è un giocatore di grande talento, fa fatica a sentire il peso delle partite e lo realizza dopo. Mi ricordo anche l'esordio in Champions con l'Inter, ha dato vivacità anche in un momento magari nel quale avrebbe potuto sentire la pressione. Giocare col fratello può dare tanta responsabilità, perché se uno gioca bene e l'altro meno bene magari senti il peso però sono stati bravi entrambi contro la Francia. Sebastiano è un giocatore di talento, è uno molto estemporaneo. Fuori dal campo siamo sempre stati vivaci, ci sono stati anche dei litigi tra di noi ma è normale tra fratelli. Pio è proprio potente, quando prende posizione è difficile da spostare, è una specie di lavatrice, qualsiasi cosa gli dai lui la pulisce e fa salire la squadra"