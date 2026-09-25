Piotr Zielinski titolare nella Polonia che sfiderà la Bosnia nella prima giornata di Nations League: le formazioni ufficiali
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Esordio in Nations League anche per la Polonia di Piotr Zielinski che, di fronte al pubblico amico di Varsavia, se la vedrà con la Bosnia.
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Il CT Jan Urban ha scelto la formazione iniziale e nell'undici titolare c'è anche Piotr Zielinski in mezzo al campo.
Formazioni ufficiali Polonia-BosniaPOLONIA: Bulka; Potulski, Bednarek, Kiwior; Cash, Slisz, Zielinski, Skoras; Kaminski, Szymanski; Lewandowski
BOSNIA: Zlomislic; Kolasinac, Muharemovic, Smajlovic, Katic; Bajraktarevic, Demirovic, Basic; Sunjic, Tabakovic, Alajbegovic
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