Dopo una stagione complicata con la maglia dell'Inter, Davide Frattesi ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori con la maglia della Lazio, andando a segno per tre volte nelle prime tre giornate.

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La Lazio è prima in classifica anche grazie al rendimento dell'ex nerazzurro classe 1999 che è stato convocato da Roberto Mancini per i primi impegni in Nations League dell'Italia.

Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così di Frattesi ma anche di Barella: ammi dire una cosa su Barella: anche in questo momento è superiore a Frattesi ma quello che è giusto è giusto e quindi registriamo che Frattesi sta facendo una stagione inattesa e sorprendente e io per primo pensavo fosse un giocatore più verso il tramonto che verso la rinascita.

Ok 27 anni ma gli ultimi due anni all'Inter sono stati sconfortanti. Se l'allenatore poi non ti fa mai giocare anche io mi ero fatto delle domande, domande che poi sono state spazzate via adesso alla Lazio"