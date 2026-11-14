I pronostici di Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani su Belgio-Italia, ultima giornata del girone di Nations League

Matteo Pifferi
Pio Esposito

VIDEO FCIN1908 / I fratelli Esposito lasciano San Siro dopo Italia-Francia

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Dopo la vittoria contro la Francia, l'Italia è padrona del suo destino: con un risultato positivo contro il Belgio nell'ultima giornata di Nations League, gli azzurri staccherebbero il pass per i quarti di finale.

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Una sconfitta, invece, difficilmente basterebbe perché la Francia dovrebbe perdere contro la Turchia. Intervenuti al podcast Numer1, Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani si sono sbilanciati con il pronostico su Belgio-Italia.

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Zazzaroni opta per la vittoria per 2-1 dell'Italia e i marcatori saranno Doku per i Diavoli Rossi e Bastoni per gli azzurri. Stesso risultato anche secondo Sabatini, che però pronostica le reti di De Ketelaere e Barella. Cruciani, invece, pronostica un 2-2 ma per lui segneranno Bastoni e De Ketelaere.

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