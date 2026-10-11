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Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha voluto affrontare il tema esposto in conferenza stampa da Fabregas sull'utilizzo, da parte di Mancini, di Moise Kean da acciaccato. L'attaccante ex Fiorentina non ha preso parte al match contro la Roma.

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Sandro Sabatini, nel parlare di Kean e Fabregas, include anche Calhanoglu e Dimarco nel suo ragionamento: "A proposito di Nazionali, ieri c'è stata la polemica di Fabregas che ha accusato l'Italia di aver fatto giocare Kean da infortunato contro la Francia. Non c'è stata la risposta della Federazione ed è naturale che sia così. Il problema delle Nazionali è vecchio come il calcio ed è ingigantito anche dalla sosta di tre settimane. Un discorso non è stato fatto: per esempio, Calhanoglu e Dimarco non sono andati in Nazionale perché all'inizio delle tre settimane erano palesemente e chiaramente infortunati.

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Poi però hanno giocato ieri, lasciando immaginare, e lo dico senza malizia, che avrebbero potuto giocare Italia-Turchia, ultima partita di Nations League. Naturale che il confronto c'è, detto anche senza malizia: da una parte c'è Fabregas che dice che l'Italia ha approfittato della generosità di Kean, facendolo giocare da infortunato perché è Kean e perché è del Como, questo sottointeso. Dall'altra parte qualcuno potrebbe dire che Dimarco e Calhanoglu non hanno giocato perché sono giocatori più strutturati e famosi e perché c'è una società alle spalle che prende precauzioni. Questa è una polemica che ci sta, va detta ma credo che Fabregas abbia sottovalutato un piccolo particolare: la volontà del giocatore è sempre determinante e Kean aveva proprio di giocare, anche a costo di aggravare una situazione non ottimale dal punto di vista fisico"