VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

Ne ha parlato Zinedine Zidane in conferenza stampa e di Andy Diouf parlano pure i media francesi che spiegano a chi li segue perché il giocatore nerazzurro è stato convocato per le partite della Nations League e alle prime convocazioni del neo ct francese.

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Lo definiscono uno dei nuovi volti della Francia e questo "è un traguardo importante per il giocatore 23enne che ha già vinto una medaglia alle Olimpiadi". È anche atteso il suo debutto, naturalmente, "dopo la sua impressionante ascesa in Serie A. Con un futuro promettente davanti a sé, Diouf rappresenta anche un'ulteriore opzione per il centrocampo francese", spiega Canal Plus.

Come Diouf ha convinto Zidane

"Formatosi nelle giovanili del PSG e poi dello Stade Rennais, Andy Diouf si è messo in luce durante un periodo in prestito al Basilea, dove ha vinto il premio di miglior giovane giocatore della Conference di Europa League. Trasferitosi al RC Lens nel 2023, è diventato rapidamente un giocatore chiave ed è stato convocato da Thierry Henry per rappresentare la Francia alle Olimpiadi di Parigi del 2024, dove ha conquistato la medaglia d'argento con il resto dei suoi compagni", racconta l'articolo.

"Trasferitosi all'Inter nell'estate del 2025, ha vinto lo Scudetto e la Coppa Italia nella sua prima stagione con il club lombardo. Questo successo immediato non è passato inosservato: Zinedine Zidane è rimasto impressionato dalla versatilità e dall'esperienza del giovane centrocampista nelle partite importanti", aggiunge lo stesso canale.

Ed è così che è arrivata la sua convocazione in prima squadra.

(Fonte: Canal +)