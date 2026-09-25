VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

In vista della prima partita di Zinédine Zidane alla guida della nazionale francese, in programma questa sera in Turchia (ore 20:45), "L'Équipe" ha chiesto ai suoi lettori di scegliere la loro formazione titolare ideale. Le scelte del neo ct (ha sostituito Deschamps dopo il Mondiale) piacciono molto ai lettori del giornale francese tanto che i nomi scelti dai lettori sono quelli che dovrebbe scegliere proprio Zizou.

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L'89,73% dei votanti in porta ha scelto Maignan, portiere del Milan e titolare indiscusso della Nazionale francese. "La corsa è invece più serrata sulla fascia sinistra: poco più della metà dei votanti ha optato per Adrien Truffert (56,91%) , preferendolo ad Andy Diouf (43,09%)", scrive l'Equipe sul suo sito. Si ritiene che queste potrebbero anche essere le scelte iniziali dell'allenatore francese e che quindi il giocatore dell'Inter potrebbe partire dalla panchina anche se nelle scorse ore si parlava del nerazzurro come della scelta a sorpresa di Zidane.

I lettori del giornale francese hanno scelto questa formazione da schierare contro la Turchia:

Maignan; Koundé (59,71%, preferito a Pierre Kalulu), Upamecano (un plebiscito, 96.62%), Lacroix,Truffert;Cherki,Koné (80,75% dei voti),Rabiot (89,19%); Olise (preferito come esterno destro a Dembelè e Douè con l'86.5% dei voti),Dembélé, Mbappé.

(Fonte: L'Equipe.fr)