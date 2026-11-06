Cosa fare con Calhanoglu? Juve e Como pronte all'assalto. Bivio, scenari e rischi

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Dopo l'esonero di Vincenzo Montella e la nomina di Sergen Yalcin al suo posto come CT, la Turchia è pronta a ripartire per le ultime due giornate di Nations League contro Belgio (12 novembre) e Francia (15 novembre).

Getty Images

Dopo aver saltato la precedente chiamata per infortunio, ritorna Hakan Calhanoglu, capitano della squadra. Il centrocampista dell'Inter figura nell'elenco dei 26 giocatori convocati dal CT Yalcin.

Ecco il comunicato della Federazione turca: "La lista provvisoria dei convocati della nazionale turca per le partite di UEFA Nations League A contro il Belgio il 12 novembre e contro la Francia il 15 novembre è stata annunciata dal commissario tecnico Sergen Yalçın durante una diretta sul canale YouTube della TFF.

La rosa provvisoria di 26 giocatori per le partite della UEFA Nations League di novembre comprende i seguenti elementi:

PORTIERI: Ozer (Lille), Destanoglu, (Al Jazira), Oztasdelen (Kocaelispor), Cakir (Galatasaray)

DIFENSORI: Bardakci (Galatasaray), Kalpan (NEC), Topcu (Besiktas), Elmali (Galatasaray), Kadioglu (Brighton), Demiral (Al-Ahli), Eskihellac (Trabzonspor), Kabak (Hoffenheim), Celik (Juventus)

CENTROCAMPISTI: Guler (Real Madrid), Uzun (Eintracht Francoforte), Calhanoglu (INTER), Yuksek (Fenerbahce), Kocku (Besiktas), Ozcan (Besiktas)

ATTACCANTI: Sismir (Trabzonspor), Yilmaz (Galatasaray), Gul (Galatasaray), Unal (Getafe), Fakili (Besiktas), Aydin (Fenerbahce), Akgun (Galatasaray)