Zero a zero contro la Bosnia, ma lui ha rischiato di essere decisivo all'ultimo minuto. Il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski ha sfiorato il gol all'ultimo minuto che avrebbe potuto dare la vittoria alla Polonia. E proprio di quel gol ha parlato il giocatore nel post partita: Â«Se quel tiro fosse stato piÃ¹ laterale e piÃ¹ rasoterra, o addirittura sotto la traversa, forse sarebbe entrato. Ci Ã¨ andato davvero vicino... Ãˆ un peccatoÂ», ha commentato.

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Dall'inizio del secondo tempo il centrocampista ha avuto accanto un calciatore che non aveva mai visto giocare prima, Wiktor Nowak che Ã¨ entrato per sostituire Bartosz Slisz. Il giocatore dello Slavia ha impressionato molto il giocatore dell'Inter. Â«Non lo avevo visto giocare prima, non avevo visto le sue partite, ma wow. Onestamente, Ã¨ stato capace di recuperare palla e fare un ottimo lavoro sia in fase difensiva che offensiva. Ha vinto molti duelli in attacco, quindi il suo ingresso Ã¨ stato un vero vantaggioÂ», ha detto del giocatore al debutto con la maglia della Nazionale polacca.

«Volevamo assolutamente vincere la partita, ma non ci siamo riusciti. Penso che abbiamo giocato molto meglio della Bosnia nel secondo tempo, abbiamo creato delle occasioni. Sfortunatamente non abbiamo segnato. Ãˆ un peccato non aver vinto, perchÃ© quei tre punti sarebbero stati molto importantiÂ», ha concluso Zielinski.

(Fonte:supersport.se.pl)