Zielinski, titolare per la quarta volta su quattro partite con la Polonia, è alla sesta partita da titolare consecutiva tra Nazionale e Inter in 21 giorni
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Alle 20.45 scende in campo anche la Polonia di Zielinski contro la Bosnia, nel match valido per la quarta giornata del Gruppo 4 della Lega A di Nations League.
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Il CT Urban punta ancora una volta su Zielinski, alla quarta partita da titolare su quattro di Nations League. Zielinski, anche con la fascia da capitano per la squalifica di Lewandowski, ha trovato il gol nell'ultimo match contro la Romania, prima di uscire al 71'.
Il centrocampista è alla sesta partita da titolare consecutiva tra Nazionale e Inter in 21 giorni.
FORMAZIONI UFFICIALI BOSNIA-POLONIABOSNIA: Zlomislic; Kolasinac, Smajlovic, Muharemovic, Katic; Memic, Mahmic, Basic; Demirovic, Tabakovic, Gigovic
POLONIA: Bulka; Cash, Bednarek, Kiwior, Frankowski; Zielinski, Nowak; Swiderski, Szymanski, Zalewski; Zukowski
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